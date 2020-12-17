“Тревогу вызывает”: Путин о сложностях с выплатами по коронавирусу

17.12.2020, 19:36, Разное

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Путину задали вопрос о новых выплатах. Граждан волнует, будет ли еще какая-то поддержка от властей в непростое время, когда многие сталкиваются с проблемами заработка. Доходы людей падают, а цены на продукты и услуги только растут.

Волонтер колл-центра пресс-конференции заявил, что подобных вопросов поступает много. При этом зачастую люди не знают, куда им обратиться для оформления выплат. В Москве на какое-то время закрывались МФЦ, и не все успели подать заявление.

Владимир Путин отметил, что поговорит на эту тему с полпредами президента в регионах, с губернаторами. “Если с выплатами есть сложности, нужно наладить систему. Уже после этого можно говорить о новых мерах”, – заявил президент.

Ранее Владимир Путин анонсировал в следующем году увеличение поддержки семей с детьми. По словам президента, такие меры социальной поддержки могут начаться уже с нового года.

По словам Владимира Путина, на сегодня в стране уже функционирует эффективная программа поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет. Речь идет о тех семьях, чей доход не превышает прожиточного минимума на каждого человека.

В этом году Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Журналисты собрались в Центре международной торговли и региональных центрах, а также вопросы от граждан зачитывают волонтеры колл-центра. Обратиться к российскому лидеру могут не только российские и зарубежные журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.