 

Жена Макрона ушла на самоизоляцию из-за заражения ковидом

17.12.2020, 19:36, Разное
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В четверг французские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Сданные им тесты на заболевание показали положительный результат.

42-летний глава французского государства отправился на самоизоляцию. Позже стало известно, что вместе с ним очные контакты ограничит и его супруга 67-летняя Брижит Макрон, хотя никаких симптомов ковида у первой леди нет. Чета планирует продолжить работу в дистанционном режиме, сообщает телеканал “360”.



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