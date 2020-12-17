Шакира показала тренировку на роллердроме

17.12.2020, 19:24, Новости дня

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Колумбийская певица Шакира 16 декабря в Instagram обнародовала видео своей тренировки на роллердроме, во время которой она уверенно скользит на скейте по неровной поверхности.

“Bowl fun!”, – подписала ролик певица.

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Публикация от Shakira (@shakira)

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).