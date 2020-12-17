 

В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра финансов Марченко авторства нардепа Деркача

17.12.2020, 19:24, Новости дня
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Внефракционный народный депутат Андрей Деркач зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке министра финансов Сергея Марченко, политик сообщил об этом в своем Telegram-канале. Документу на сайте Рады присвоен №4513.

“Рада перетасовала правительственную дримтим или, как говорят соросята, “команду з порятунку країни”. Но остался один недотасованный. Министр финансов Марченко. Он пока трудится. Вот небольшой но уже весомый перечень его “заслуг”: по состоянию на сегодня неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства превысили 16 млрд грн, из них около 5 млрд грн – по защищенным статьям (зарплатам пенсиям и тд). Это практически в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Дичайший дефицит платежного баланса в финансировании защищенных статей местных бюджетов. А это – прощай заработная плата педагогов, работников детсадов, медицинских работников коммунального хозяйства и т.д.”, – написал Деркач.

Среди провалов Марченко он также назвал тот факт, что в госбюджет на 2021 год вписана лишь половина из необходимого финансирования на медицину. 

“А это – привет пандемия! Пока, таможня! Там идут массовые чистки и расстановка нужных людей, в том числе и грантоедов. Выплаты по госдолгу переносятся на 2021 бюджетный год. Привет, новые займы для обслуживания дефицита госбюджета. Деньги собираются через продажу ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма. – “ГОРДОН”). Акция от Марченко: продажа ОВГЗ с увеличенными процентными ставками по ним до 12%! Привет финансовая пирамида! Пока экономика!” – перечислил нардеп.

Он заявил, что предлагает “наградить героя финансов орденом “За Отвагу и Слабоумие” и отправить в вечный кадровый резерв”.

Марченко является главой Минфина с 30 марта. Он – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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