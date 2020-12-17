Луна «регулирует» выбросы метана на Северном полюсе

17.12.2020, 19:18, Новости дня

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На Северном полюсе периодически происходят мощные выбросы метана в атмосферу. Поскольку этот газ оказывает больший парниковый эффект, чем углекислый газ, ученые из норвежского Арктического университета решили исследовать данное явление.

Известно, что залежи метана находятся у самого дна Северного Ледовитого океана. Понаблюдав за периодичностью выбросов газа, специалисты установили, что она совпадает с циклами приливов и отливов.

Все очень просто, утверждают ученые. Когда толща воды над океанским дном уменьшается, более низкое давление приводит к выбросам метана из недр. Поскольку приливы и отливы зависят от расположения Луны, она же ответственна и за утечку метана из природных залежей.