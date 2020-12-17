 

Ученые из США выяснили, как будет выглядеть Земля через 200 миллионов лет

17.12.2020, 19:18, Новости дня
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В ходе исследования, проведенного американскими геофизиками, удалось создать модель развития Земли на следующие 200 миллионов лет. Теперь мы модем себе представить, как будет выглядеть наша планета в далеком будущем, отмечают ученые.

По их мнению, за данный период снова должны образоваться суперконтиненты. Они сгруппируются в Северном полушарии, а в южном из суши станется только Антарктида.

Наличие огромных площадей, сильно отдаленных от морского побережья, существенно повлияет на климат. Если суша сконцентрируется ближе к Северному полюсу, температура на поверхности планеты сильно снизится. По другому сценарию континенты могут собраться в экваториальном поясе. В этом случае не будет длительного ледникового периода, однако на Земле начнут бушевать невиданные ураганы.



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