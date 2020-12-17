Эксперт: На пресс-конференции Путина демократизм зашкаливал

17.12.2020, 19:04, Новости дня

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«Попытки оппозиции убедить нас в том, что общение президента с народом и с прессой – это «режиссура», потерпели полное фиаско. Очевидно, что были заданы все самые острые вопросы», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги Большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«В других странах либо вообще отсутствует такой формат народного общения, либо там все обсуждается в сухих дипломатических формулировках. А здесь демократизм даже порой зашкаливал. Дошло до того, что журналисты попытались скандал с футболистом Дзюбой обсуждать с президентом, что, по-моему, уже просто неприлично», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Матвейчев.

Однако главной темой всей пресс-конференции, по мнению Матвейчева была социальная поддержка, которую государство оказывает россиянам на фоне пандемии.

«Это серьезные вещи. Например, индексация пенсий – шесть процентов с лишним, это очень неплохо. Собственно, самая незащищенная часть людей в нашей стране – это пенсионеры. Вторая нуждающаяся в опеке государства часть – это семьи с детьми, особенно многодетные семьи. И вот теперь они получат по 5 тысяч рублей за каждого ребенка до 7 лет», – отметил профессор.

Линейка мер поддержки семей с детьми связана также и демографической политикой, напоминает Матвейчев. «Исправление демографической ситуации – очень важная задача, поэтому помощь таким семьям будет увеличиваться. Вопрос только в том, чтобы принятые в Москве решения правильно исполнялись в глубинке, чтобы чиновники доводили выплаты до конкретных семей. Если вы заметили, половина вопросов и жалоб, звучавших на большой пресс-конференции, были не о том, что правительство чего-то не знает о проблемах рядовых россиян. Правительство знает и уже действует – например, людям назначены какие-то новые льготы – но эти меры не везде в регионах доведены «до ума». И правильно Путин сказал: давайте реализуем те меры помощи, которые у нас уже запланированы, доведем деньги, которые уже выделены, до каждого человека», – подытожил Матвейчев.

Президент Владимир Путин в четверг провел большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла в формате видеосвязи, и с элементами прямой линии с гражданами. Основной блок вопросов касался социальной сферы – в первую очередь, поддержки россиян, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19, а также медиков. Так в частности, глава государства указал, что в связи с ростом безработицы власти существенно повысили пособия для семей с детьми. Кроме того, президент сообщил о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Он заверил, что власти наладят эффективную работу системы, чтобы люди могли получать положенные им социальные выплаты.

Ранее стало известно, что обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.