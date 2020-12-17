Названы самые яркие высказывания Путина на итоговой пресс-конференции

17.12.2020, 19:04, Новости дня

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Составлен список самых ярких и запоминающихся высказываний президента РФ Владимира Путина на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 17 декабря.

На первом месте в списке, составленном РИА «Новости», оказалась цитата президента о футболе. В частности, на пресс-конференции президента прозвучал вопрос о скандальном видео с участием футболиста Артема Дзюбы, которое появилось в интернете еще в ноябре. Путин отметил, что это хороший урок для самого спортсмена, но это не должно отражаться на его спортивной карьере. И, как выяснилось, само это видео обошло главу государства стороной. «Я не смотрел», – сказал Путин, говоря о скандальном видеоролике.

Следующей цитатой главы государства, на которую обратили внимание составители списка, стал ответ Путина на вопрос российского музыканта Сергей Шнурова о том, как простому человеку не материться, описывая «эту жизнь». Президент дал Шнурову совет. «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», – посоветовал Путин.

Ярко высказаться подтолкнул президента РФ вопрос об ухудшении отношений с рядом стран Запада. Журналист BBC News спросил, считает ли Путин, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений РФ с США, Британией и так далее, или же российские власти «белые и пушистые». Путин заявил, что в сравнении с Западом РФ действительно «белая и пушистая». «По сравнению с вами – да, мы белые и пушистые», – сказал глава государства. «Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» – добавил Путин. Но все же призвал жить дружно. «Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: «Ребята, давайте жить дружно!» – сказал президент.

В ходе итоговой пресс-конференции президенту напомнили про обещание рассказать о секретах семейного счастья. Путин слово сдержал и рецептом поделился: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь, но это не секрет, это все знают». Глава государства также рассказал, что в новогоднюю ночь поднимет тост за Россию. «У меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один – «за Россию», – признался Путин.

Во время итоговой пресс-конференции у президента поинтересовались про публикации про него самого и его окружение. Путин назвал это информационным противоборством. «Там как только меня с какими клыками тогда не рисовали, я это все хорошо помню», – сказал он. Но затем все же добавил, что это «фигня». «Такова жизнь – борьба, вон, обо мне тоже всякую фигню пишут, но что теперь сделать», – отметил Путин.

Были вопросы и про регионы. В частности, журналистов интересовало почему медики в Рязанской области не получили дополнительных выплат, на что были выделены деньги. «Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует», – сообщил президент.

На пресс-конференции, которая прошла с элементами прямой линии, президент сам зачитал обращение из Ленинградской области от Анатолия Терехова, который рассказал о своем общении с одним из чиновников: «Он пришел с каким-то вопросом, и тот ему говорит: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал». «В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода», – отреагировал президент.

Звучали вопросы и про будущее – пойдет ли Путин на выборы в 2024 году. «Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году… Делать или не делать – посмотрю», – отвечал президент.

Напомним, большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два-три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.