 

Польша решила ввести трехнедельный локдаун

17.12.2020, 19:04, Новости дня
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Власти Польши с 28 декабря вводят общенациональный карантин на фоне распространения коронавируса. Карантин будет действовать три недели, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», – передает его заявление ТАСС.

Как отметил министр, во время локдауна не будут работать гостиницы, ранее принимавшие клиентов, путешествующих по служебной необходимости. Также запрещена работа горнолыжных курортов. Помимо этого, будут введены ограничения на передвижение в новогоднюю ночь: они будут действовать с 21.00 31 декабря до 06.00 следующего дня.

Во вторник жесткие ограничения по коронавирусу ввела Дания. Кроме того, жесткий карантин из-за коронавируса собирается не позднее 16 декабря ввести Германия.



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