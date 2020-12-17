 

Девушка Ромео Бекхэма стала лицом рекламной кампании Balmain

17.12.2020, 18:48, Разное
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Если раньше девушка Ромео Бекхэма, 18-летняя Миа Реган, находилась где-то вдалеке от мира моды, то теперь, похоже, нацелена занять здесь свои позиции. Ее дебют получился более чем удачным – она снялась в проекте Balmain, демонстрируя новую коллекцию бренда.

Миа Реган для BalmainMix & Match – Миа Реган показывает коллекцию Balmain так, как видит ее поколение Z. Сфотографированная Дэном Холлом, она выступает не только моделью, но и стилистом, и постановщиком. Она с ног до головы одета в Balmain – постельные оттенки перекликаются в ее образах с монограммами BB-Labyrinth и сумкой Balmain 1945,- анонсирует сотрудничество Balmain, в то время как сама Реган на своей странице в Instagram благодарит команду, а также Vogue, который взял у нее интервью относительно творчества и не только. Например, о своих любимых дизайнерах, в числе которых не оказалось Виктории Бекхэм:

Меня всегда вдохновляла Вивьен Вествуд, также нравится стиль британской рэперши Лавы ла Рю – она является одним из основателей @NiNE8COLLECTIVE на Depop, которые красят одежду, разрывают ее и соединяют вместе. Такие дизайнеры как Жан-Поль Готье еще один огромный источник вдохновения.

Миа Реган для BalmainМиа Реган для BalmainО романе Мии и Ромео стало известно в начале 2019 года, когда девушка была замечена на семейном ужине Бекхэмов. После этого молодой человек начал публиковать снимки Реган с завидной периодичностью – например, на 18-летие посвятил ей очень нежный пост с архивными снимками.

Ромео Бекхэм и Миа Реган Ромео Бекхэм и Миа Реган



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