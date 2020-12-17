Как быстро восстановить дыхание и обоняние после коронавируса

17.12.2020, 18:42, Разное

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Реабилитолог Дмитрий Сандул рассказал россиянам о способах быстро восстановить функции органов дыхания после коронавируса SARS-CoV-2. Специалист подчеркнул, что они страдают от инфекции больше всего.

В первую очередь, Сандул посоветовал делать дыхательные практики. Они помогают сбросить стресс, повысить иммунитет и служат хорошим способом профилактики ковида. Полезными также будут йога и цигун, а массаж биологических активных точек на лице вновь вернёт в жизнь запахи. Для укрепления здоровья в целом подойдёт плавания, а также походы в баню и сауну, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.