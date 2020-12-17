 

Как быстро восстановить дыхание и обоняние после коронавируса

17.12.2020, 18:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Реабилитолог Дмитрий Сандул рассказал россиянам о способах быстро восстановить функции органов дыхания после коронавируса SARS-CoV-2. Специалист подчеркнул, что они страдают от инфекции больше всего.

В первую очередь, Сандул посоветовал делать дыхательные практики. Они помогают сбросить стресс, повысить иммунитет и служат хорошим способом профилактики ковида. Полезными также будут йога и цигун, а массаж биологических активных точек на лице вновь вернёт в жизнь запахи. Для укрепления здоровья в целом подойдёт плавания, а также походы в баню и сауну, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Азиза: «Смертельный запой у Легкоступовой был по определенным причинам»

13.07 / Мнение: Внутривидовые разборки

06.11 / В Москве арестовали устроившего акцию в образе Иисуса у штаб-квартиры ФСБ

16.09 / Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

01.09 / “Вот такая я интересная женщина!”: Фото Анны Семенович в пестром наряде раскритиковали подписчики

25.11 / Мнение: Сбор денег на Руксперт

17.12 / Работу пожарных в аэропорту Благовещенска сняли на видео

27.07 / В Хабаровске вновь начался митинг в поддержку Фургала.

22.09 / Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных

19.07 / В Ростове-на-Дону оползень разрушил крупнейшее в России место захоронения жертв холокоста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска