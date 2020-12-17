 

“Укрзалізниця” вводит два новых поезда

17.12.2020, 18:30, Новости дня
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С 24 декабря “Укрзалізниця” запускает поезд №5/6 “Ужгород – Херсон” и №149/150 “Харьков – Ворохта”, которые будут курсировать через день. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Поезд №5/6 будет отправляться из Ужгорода в 16.21 и прибывать в Херсон в 13.59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15.10, прибытие в Ужгород в 13.11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, имени Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150 будет отправляться из Харькова в 12.28 и прибывать в Ворохту в 12.02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13.51 и прибытие в Харьков в 13.20. На этом поезде можно будет добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Билеты уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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