 

Глава Минюста Украины с паяльником и утюгом в руках поздравил госисполнителей с праздником

17.12.2020, 18:30, Новости дня
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Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook опубликовал фото с паяльником и утюгом в руках, таким образом он поздравил государственных исполнителей с профессиональным праздником. 

Он отметил, что таким образом происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

“Сейчас эти слова [принудительное взыскание] уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) подвисает. Через месяц – будет летать… Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это – благодаря вам. С Днем работника государственной исполнительной службы”, – заявил Малюська.

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С  2009 года в Украине ежегодно 17 декабря отмечают день работника государственной исполнительной службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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