“Как вы себя ведете? Ему присягу надо принять”. Назначение Шкарлета в Раде встретили криками “Позор”. Видео

17.12.2020, 18:30, Новости дня

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Накануне профильный парламентский комитет – по вопросам образования, науки и инноваций – не поддержал назначение Шкарлета министром.

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования.

Сразу после назначения Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

Тогда же 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета врио министра. Они отметили, что Шкарлет “доказательно признан плагиатором” и нарушителем норм академической добродетели.

В сентябре комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования пришел к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. В ответ врио министра подал на агентство в суд.

14 декабря представители ряда образовательных организаций (в частности, Союза ректоров высших учебных заведений Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы) попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

На следующий день несколько общественных организаций, которые занимаются сферой образования (“Смарт образование”, “Батьки SOS”, “Родительский контроль”, Центр инновационного образования “Про.Світ”, “Ре: Освіта” и другие), попросили не назначать Шкарлета главой Минобразования на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет “не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы”.

15 декабря академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего более 300 человек, список подписантов постоянно обновляется) написали открытое письмо депутатам и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвали не назначать министром образования Шкарлета.

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Видео: 24 канал / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка