 

В ЕС примут жесткий закон для борьбы с незаконным интернет-контентом

17.12.2020, 18:24, Новости дня
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В Еврокомиссии предлагают принять закон для ужесточения борьбы с незаконным контентом в Интернете. В частности, инициаторы нового нормативного документа предлагают штрафовать крупные интернет-платформы, которые недостаточно ведут такую борьбу.

Речь идет о санкциях, равных 6% годового оборота. Крупными хотят назвать платформы, количество пользователей на которых превышает 45 миллионов человек.

По мнению экспертов, в результате могут пострадать такие гиганты, как Google и Facebook. Их обяжут запрещать распространение материалов, в которых разжигается ненависть, ведется пропаганда насилия, оказывается давление на избирателей, содержатся призывы к нарушению прав человека и т.д.



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