В Узбекистане выпустили национальный смартфон

17.12.2020, 18:24, Новости дня

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На территории свободной экономической зоны в Узбекистане начат выпуск смартфонов. Как сообщили в министерстве информационных технологий страны, главной особенностью гаджета станет то, что в память будут сразу загружены книги президента, а также справочник с телефонами всех министерств и государственных учреждений.

Смартфон предназначен исключительно для узбекского покупателя, отмечают эксперты. Даже на панели изображен государственный герб.

К сожалению, о технических характеристиках пока известно немного. Производитель сообщает лишь, что объем основной памяти составляет 64 Гб. Однако неизвестно, сколько свободного места остается на диске после того, как туда загрузили массу обязательного материала.