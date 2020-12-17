ЕР готовит проект закона по развитию внутреннего туризма

17.12.2020, 18:10, Новости дня

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«Единая Россия» совместно с Ростуризмом готовит проект федерального закона, который предусматривает комплекс мер для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Кривоносов сообщил, что создаваемая правительственная комиссия, которая будет работать только над развитием внутреннего туризма, станет самой большой из существующих. «Основная цель – в два раза увеличить турпотоки в туристические центры нашей страны. [Председатель «Единой России»] Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию внутреннего туризма [в июне] озвучил ряд предложений партии по этому направлению. Их выработали вместе с экспертным сообществом. У Ростуризма возражений нет», – приводятся его на сайте «Единой России».

Речь идет, в частности, об обновлении федерального закона «Об основах туристской деятельности», который был принят еще в 1996 году. Его предложили переориентировать, в том числе, под нужды внутреннего туризма. Кроме того, у «Единой России» есть и другие законодательные предложения.

«Мы сейчас вносим порядка восьми инициатив, связанных с туризмом. Только вчера мы внесли закон об автотуризме – он очень важен и, я думаю, будет поддержан людьми», – сказал Кривоносов.

Законопроект предлагает закрепить единые правила, по которым будут строиться придорожные мотели, кемпинги, кафе и другие объекты инфраструктуры. В частности, на южном направлении – «Единая Россия» предложила создать проект «Автотурист – дорога на Юг». Это позволит семи регионам РФ – Москве, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областям и Краснодарскому краю – объединить усилия, построить 40 новых кемпингов, придорожных сервисов. Поэтому путешествие, например, из Москвы в Сочи, будет комфортным для туристов.

Другие предложения касаются экономических мер поддержки отрасли – в частности, речь идет о снижении налоговой нагрузки и выдаче льготных кредитов.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря отметил важность развития внутреннего туризма. «Разумеется, я вижу, знаю, понимаю. Вижу людей, которые говорят: так красиво, но нет туалетов, руки негде помыть, питание не налажено, негде пройти. Это требует времени и, конечно, колоссальных денег. Прежде всего, исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере. Государство должно оказывать необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем на это выделять, они предусмотрены. Будем поддерживать и бизнес в целом, региональный в том числе», – сказал российский лидер.