 

Сборной РФ по хоккею разрешили выступать в цветах национального флага

17.12.2020, 18:10, Новости дня
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Российские хоккеисты смогут выступать на международных турнирах в форме, выполненной в цветах государственного флага и надписью «Россия», сообщила федерация хоккея страны (ФХР).

«Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, надпись «Россия» будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира», – говорится на сайте федерации.

Как отметили в ФХР, федерация продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях. Уточняется, что мужская и женская национальные сборные РФ по хоккею выступят на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов и Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Также известно, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам выступать под государственным флагом не помешает Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Напомним, исполком ВАДА в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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