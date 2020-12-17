 

Мнение: Путин подготовился к вопросу о Навальном

17.12.2020, 17:58, Разное
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Прочил, что Путина спросили о причастности сотрудников российских спецслужб к отравлению Навального.

Что сказал Путин и засмеялся довольный своим ответом? Дословно: «Что касается этого пациента в берлинской клинике. […] Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Все знаем. Значит, этот пациент пользуется поддержкой западных спецслужб, а это уже интересно. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен-то? Если бы хотели, уж довели бы до конца».

Путин фактически признал, что и в Томске, и Омске, и в других городах России за Навальным «присматривали» сотрудники ФСБ. Правда, Путин объяснил это тем, что Навальный, по всей видимости «пользуется поддержкой западных спецслужб». А этот  вывод Путин сделал из посыла, что расследование об отравлении Навального – это не расследование, а «легализация материалов американских спецслужб». Но расследование о сотрудниках ФСБ, постоянно сопровождавших Навального, вообще-то, не Навальный проводил, а The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. К тому же, сотрудники ФСБ начали сопровождать Навального не после расследования, а до….

Со словами Путина, что если бы Навального хотели отравить, «довели бы до конца», пожалуй,  соглашусь.  Бориса Немцова хотели убить и убили, Анна Политковская тоже не выжила….   По всей видимости, перед сотрудниками ФСБ все-таки не стояла задача ликвидировать Навального.

А вот недоумение Путина о Навальном, мол, «кому он нужен-то?», мне совсем непонятно. Если не нужен, чего это за ним «присматривает» толпа сотрудников ФСБ?

Судя по тому, что право задать вопрос, оказывается, было предоставлено Life, это была домашняя заготовка. И вопрос, и бодрый ответ, похоже, были хорошо подготовлены, отрепетированы. И «целевую аудиторию» ответ, видимо, вполне устроит. А что в ответе Путина есть откровенные логические нестыковки, это уже совсем другая история….

Источник: Ирек Муртазин



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