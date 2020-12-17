Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Константин Хабенский, Зара и другие на премьере фильма “Огонь”

17.12.2020, 17:54, Разное

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Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” прошла премьера фильма-катастрофы “Огонь” производства Студии “ТРИТЭ” Никиты Михалкова, телеканала “Россия 1”, кинокомпании “Централ Партнершип”, при поддержке Фонда кино.

В холле яблоку негде было упасть от количества знаменитостей. Так, картину представили режиссер Алексей Нужный, продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, актеры Константин Хабенский, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов, Ирина Горбачева, Борис Дергачев и другие. А гостями показа стали Надежда Михалкова, Ида Галич, Нелли Кобзон, Александр Петров, Зара, Диана Арбенина, Сергей Бурунов, Вячеслав Муругов и Евгения Маркова, Павел Деревянко, Михаил Галустян, Александр Цыпкин, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Александра Ревенко, Дарья Повереннова, Мария Лемешева, Владимир Яглыч, Александр Ревва…. Перечислять можно долго.

Стася Милославская и Александр Петров Роман Курцын, Константин Хабенский, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский Надежда Михалкова Аглая Тарасова и Павел Деревянко Ирина Горбачева Нелли Кобзон Михаил Галустян Зара Наталья Бардо и Марюс Вайсберг

Согласно синопсису фильма, это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. Премьера проекта на больших экранах приурочена к профессиональному празднику сотрудников МЧС – Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Сотрудники “Авиалесоохраны” Анастасия Уколова, Роман Курцын и Наталья Бардо

Ида Галич, Виктор Добронравов и Борис Дергачев Александра Ревенко Сергей Бурунов Мария Лемешева Надежда Михалкова и Аглая Тарасова Дарья Повереннова Виктор Добронравов и Александра Торгушникова Ирина Горбачева Александр Ревва Александр Цыпкин

Идея проекта возникла у режиссера и сценариста Алексея Нужного – на счету которого такие фильмы как “Я худею”, “Громкая связь” и “Ольга” – в результате его общения с другом Игорем Осиповым, десантником-пожарным по профессии. Игорь трагически погиб при исполнении обязанностей, о чем Алексей узнал в день завершения съемок “Огня”.

Все началось с того, что в простом московском кафе я услышал разговор трех девушек, – рассказывает Нужный. – Они сидели за второй бутылкой вина и тосковали: “Эх, нет мужика нынче! Простого, сильного, настоящего, чтобы взял меня и вынес из этого огня!”. Тогда я понял, что это очень серьезная женская потребность, и начал искать историю про настоящих сильных мужчин, чтобы сделать кино про заботу, внимание и любовь. В этом мне помогла встреча с моим другом Игорем Осиповым. На тот момент он работал в “Авиалесоохране” пожарным-спасателем и каждое лето улетал останавливать лесные пожары. Игорь рассказал мне об опасностях профессии и поведал много интересных историй. Например, как они деревню от верхового огня спасали и выносили женщин на руках. Так все и совпало. К сожалению, так случилось, что в наш крайний съемочный день Игоря не стало. Сегодня мы стараемся финансово и эмоционально поддерживать его семью. Вечная память пожарному “Авиалесоохраны” Игорю Осипову!..

Идею проекта я принес Леониду Эмильевичу Верещагину. Рассказал про профессию, верховые пожары, о том, как простые ребята, команда из шести человек, борются со стихией огня. На тот момент еще не было горящих Красноярска, Сибири, и эта проблема не была такой острой. Но продюсерская хватка Верещагина известна многим, и он тут же запустил проект, увидев потенциал большого кино.

Алексей Нужный

В процессе съемок команду фильма консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей. Они же обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники.

“Огонь” – отличный материал, крепкий, хорошо сбитый боевик. И очень актуальный: леса горят, горели и будут гореть, и никуда от этого не деться. Прочитав сценарий, я подумал – а почему бы и нет? Давненько я после “Дозоров” не снимался в блокбастерах. Хотя важно отметить, что мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и т.д. Мы стремились сделать прежде всего человеческую историю.

Нашей задачей было создать максимально понятные и живые образы, чтобы у зрителей не было ощущения – это где-то далеко происходит, нас не касается, это не про нас. Главные герои – ребята очень простые. Они редко бывают дома, за смешную зарплату в 3 рубля летают на вертолетах и самолетах, десантируются, бегают по лесам, пытаясь направить и нейтрализовать огонь. И у них не всегда это получается по разным причинам. Они подвергают свои жизни опасности и даже гибнут. Что это за люди, подумал я?..

Сначала продюсеры хотели, чтобы мой персонаж был брутальным человеком, который ведет за собой отряд таких же смельчаков. Но вместе с режиссером мы пофантазировали и нам удалось убедить команду создателей, что герой и его парни – не обычные Герои блокбастеров с большой буквы. Они из тех, с кем мы сталкиваемся в дешевых сетевых магазинах, на улицах и в транспорте. Это люди, на взгляд некоторых, ничего особенного не добившиеся в жизни. Но они бесконечно преданны своей профессии и честно занимаются делом. Именно такие люди летают, бегают и тушат пожары, рискуя собой. А те, кто чего-то добился в жизни, они эти пожары разжигают, заметая следы после вырубки лесов… Хотелось рассказать об этих простых и настоящих людях, честно занимающихся своим делом, – признается Константин Хабенский, исполнитель роли Алексея Соколова.

Константин Хабенский

По-моему, такого в мире еще не снимали! Целый павильон с горящим лесом!.. Причем ребята все в защитной форме бегали, а я в майке открытой. Мы замеряли: до 300°C доходила температура! Мы просто плавились – кожа, лицо… После каждой смены было чувство, будто мы на настоящем пожаре побывали. Так мы работали на протяжении месяца. Было очень сложно, невероятные усилия. Пожалуй, до этого физически я так ни на одном проекте не затрачивался. В кадре же никаких масок, ничего нет. Это съемочная группа в противогазах была, ребята-пиротехники зажигали горелки и убегали. А я даже без костюма… Кстати, я там сделал уникальный трюк: когда наши герои бегут по горящему лесу, кипящая смола капает с деревьев, и мы сняли, как она попадает мне на руки. Вместо смолы, конечно, был состав специальный, но пламя прямо загоралось на моей обнаженной коже. Такого до меня у нас в кино еще никто не делал, – рассказал Роман Курцын, исполнитель роли Сергея.

Роман Курцын

Наша картина – это и экшн-катастрофа, и искренняя человеческая история, и история любви, конечно. Это рассказ о людях, которые каждый день спасают других и рискуют собой. Они супергерои побольше, чем, например, спортсмены, мне кажется. Вот они – настоящие звезды, как и врачи, борющиеся за жизни своих пациентов. Не спортсмены, не артисты, а те, кто рискует собой, отдает всего себя противостоянию со стихией и борьбе за жизни.

Зрителям не стоит переживать, что это фильм исключительно о катастрофе. Это большое красивое кино с крутыми актерскими работами. Картина про отважных профессионалов и их ежедневный подвиг. И про любовь! Ведь все в нашей жизни – про любовь и от любви, – отмечает Стася Милославская, исполнительница роли Кати.

Стася Милославская