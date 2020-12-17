Названы сроки окончания испытаний второй российской вакцины от COVID-19

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17.12.2020, 17:48, Разное
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В новосибирском научном центре вирусологии “Вектор” начались постклинические испытания второй российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которая называется “ЭпиВакКорона”. Они завершатся уже в январе 2021 года.

Представители Роспотребнадзора ранее сообщили, что в испытаниях препарата уже приняли участие свыше тысячи человек. В частности, её уже получили 1316 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и 122 человека старше 60 лет. Никаких ухудшений состояния и других негативных последствий применения вакцины у них выявлено не было, сообщает RT.



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