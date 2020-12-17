Белорусские дворники по утрам выдалбливают флаги из-подо льда

17.12.2020, 17:40, Разное

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Режим Лукашенко снова отличился: эпизоды.

Сотрудник коммунальной службы вырубает вмерзший в лед бело-красно-белый флаг. Фото: читатель TUT.byВыдалбливать флаги — новое развлечение белорусских коммунальщиков

Теперь по утрам сотрудники ЖЭСов выковыривают и выдалбливают из-подо льда на речках и водоемах бело-красно-белые флаги. Речь идет о ноу-хау белорусских протестующих. С наступлением зимы и морозов они придумали в буквальном смысле отпускать бело-красно-белые флаги в вольное плавание. Те за ночь вмерзают в воду, и чтобы их достать, приходится изрядно попотеть. Теперь вместо того, чтобы утром посыпать дорожки песком, коммунальщики берут в руки молотки, ломики, топорики и идут вырубать флаги из-подо льда. А это тоже очень «хлопотное дельце».

Надо сказать, давая подобные задания своим рабочим, жэсовские начальники откровенно толкают их на риск. Лед не везде достаточно прочный, чтобы ходить по нему было безопасно. Но, видимо, задание партии превыше всего.

Чат блогера Антона Мотолько

Кстати, на прошлой неделе о якобы фашистских бело-красно-белых флагах заговорил прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Он сообщил, что парламент готовит для рассмотрения изменения в закон об экстремизме. По его мнению, в ближайшее время следует поднять вопрос о внесении БЧБ-флага в список запрещенной символики. Тут же возмутились педагоги. Ведь прокурор не объяснил, как на уроках истории им самим теперь рассказывать об этом самом «фашистском флаге», который до этого года таковым совсем не являлся.

В белорусских СИЗО можно устраивать симпозиумы врачей и конкурсы красоты

С августа через белорусские тюрьмы по статье административного кодекса 23.34 («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») прошло так много белорусов, что по этому поводу в народе уже давно ходят шутки.

«Сидел с отличными людьми, за неделю замутили стартап», — пишут одни. «Я в первый срок английский подтянула — сидела с преподавателем английского, на второй к медикам попала — узнала все о своих болячках.

Таких уголовников, как в Беларуси-2020, больше ни в одной стране света нет — цвет нации!» —

говорят другие.

11 декабря стало известно, что из ЦИП на Окрестина после более чем 40 суток ареста не выпустили мисс Беларусь — 2008 Ольгу Хижинкову. Она же — известная модель, которую за «неправильные» политические взгляды недавно уволили из Национальной школы красоты, она же — зоозащитница и бывший пресс-секретарь ФК «Динамо» (Брест).

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября во время акций протеста и с тех пор судили уже трижды, каждый раз присуждая по новых 15 суток ареста. 11 декабря встречать ее к СИЗО пришла огромная группа поддержки, но девушку так и не выпустили, продолжая держать в ужасных условиях: с бомжами, в холодной камере, практически не выводя на прогулки.

Ольга Хижинкова, «Мисс Беларусь — 2008»

Теперь белорусы говорят так: «В минских тюрьмах уже можно проводить не только чемпионаты по разным видам спорта, конгрессы ученых и врачей, но и конкурс «Мисс Беларусь».

Архиепископ быстрее подал в отставку, чем его впустили в страну

Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича до сих пор не впустили на территорию Беларуси.

Эта история началась в августе, когда после страшных событий на улицах белорусской столицы глава католического епископата призвал силовиков прекратить насилие, а чиновников и Лукашенко — прийти к «конструктивному диалогу с обществом и немедленно освободить всех задержанных невиновных жителей на мирных акциях».

А уже 31 августа пограничники не пропустили Кондрусевича из Польши в Беларусь, откуда он возвращался из поездки. МВД признало белорусский паспорт архиепископа недействительным, а Лукашенко впоследствии несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что тот выезжал в Польшу якобы «для консультаций».

Все это время митрополиту приходится жить в приходе Святого Антония в польской Сокулке, что в 15 км от белорусской границы, и руководить белорусским костелом дистанционно.

На прошлой неделе Кондрусевич заявил, что в ближайшее время планирует переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке, так как ему исполняется уже 75 лет, а это возраст, когда, согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, архиепископ должен подать прошение об отставке верховному понтифику, «который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

Если в ближайшее время Кондрусевича не впустят обратно в Беларусь, со своего высокого поста ему тоже придется уходить дистанционно.

Тадеуш Кондрусевич. Фото: РИА НовостиТеррор в отношении журналистов продолжается

9 декабря в Кореличах задержали редактора местного независимого сайта Каролину Князькову, а также ее родителей. Дома у девушки изъяли технику. На всех членов семьи составили протоколы по самой популярной в этом году в Беларуси статье 23.34.

11 декабря белорусские силовики без объяснения причин изъяли в аэропорту у корреспондента «Настоящего времени» Романа Васюковича ноутбук и документы. Журналист возвращался из рабочей командировки в Киев. Чуть позже Васюковичу сообщили, что его ноутбук изъят «для проверки на экстремизм».

На прошлой неделе международная организация «Репортеры без границ» признала Беларусь самой опасной в Европе страной для журналистов. В докладе говорится, что количество случаев нарушения закона и прав журналистов в Беларуси за последние несколько месяцев выросло в разы. К примеру, если в период избирательной кампании зафиксировано 102 таких случая, то за четыре месяца после выборов — 449. По итогам 2020 года Беларусь занимает 152-е место в мировом рейтинге свободы прессы из 180, уступая большинству стран Азии и Африки.

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАССДеда Мороза переодеть, белым и красным не рисовать!

В Гродненской области для детей объявили выставку-конкурс «Зимняя рапсодия» с необычными условиями. Работы в номинации «Елочка-красавица» в этом году должны быть выполнены с определенными правилами: только в зеленом, синем, голубом, сером и серебряном цветах. Никакого белого и красного! Сами организаторы конкурса, конечно же, говорят, что «с политикой такая выборка цветов никак не связана». Но подчеркивают: все конкурсные работы будут выставлены в фойе Гродненского райисполкома.

Теперь белорусы гадают: что будет с Дедом Морозом? Он ведь тоже красно-белый.

И не спилят ли в Беларуси этой зимой всю рябину? А то ведь вдруг красные ягоды белый снег припорошит.

И это далеко не единственный абсурдный случай по поводу «страшных цветов».

Так, например, в Сеть попало письмо, в котором сотрудников сети магазинов просят избегать в изготовлении фруктового желе того самого сочетания цветов. После скандала, который случился из-за того, что документ попал в интернет, все свалили на сотрудника. Мол, это его личная инициатива, а вовсе не указание сверху.

Еще на прошлой неделе решили закрыть несколько магазинов «Виталюр», потому что на них не было «правильных» национальных флагов. В ответ житель Гродно создал петицию и собирает подписи под требованием «объяснить условия вывешивания для сушки на застекленном балконе личных вещей, состоящих из одежды бело-красно-белой расцветки, дабы я действовал в соответствии с законодательством и нормами права Республики Беларуси и не нарушал ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Нежные милиционеры — страшные белорусы

Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером.

«Мимо них страшно даже ходить. Чихнешь — и они тут же получают травмы, несовместимые с жизнью», — шутят белорусы. Тем временем до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении силовиков, равно как и дел об убийствах, в том числе Романа Бондаренко.

Зато осудили пять человек за надпись на асфальте «Не забудем, не простим». Приговоры — от полутора лет «химии» до двух лет колонии. На десять суток за участие в Марше посадили 67-летнюю пенсионерку, а пятерых хоккеистов команды «Локомотив» оштрафовали за то, что те не держали руку у сердца во время исполнения белорусского гимна.

В выходные сторонники Лукашенко с песнями, флагами и приветственными плакатами встречали вдоль дорог колонны автозаков, ехавших задерживать мирных протестующих.

Уже через несколько часов люди с дубинками из таких же автозаков задержали целый школьный класс в Смолевичах: одиннадцатиклассники возвращались с репетиции выпускного вальса. Всех доставили в РУВД и приказали стать лицом к стенке. Потом, правда, кто-то из милиционеров заметил, что у стены стоят дети. После этого школьников отпустили. Один из старшеклассников потом рассказал: «Знаю бус, в котором нас везли в РУВД. Раньше мы на нем на концерт с оркестром ездили. Его выделяет райисполком». Школьники — участники известного смолевичского детского оркестра, лауреаты многочисленных республиканских и международных конкурсов.

А тем временем 87-летнюю жительницу Минска Елизавету Бурсову вызвали в суд за вывешенный бело-красно-белый флаг в окне ее квартиры.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»

Минск