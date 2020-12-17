 

Лукашенко предложил передать Крым Белоруссии

17.12.2020, 17:37, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на своём выступлении во время посещения колхоза имени Сталина высказался про возможное разрешение проблемы принадлежности Крыма путём передачи полуострова Белоруссии. Лидер страны планирует отправлять на отдых в крымские санатории семьи силовиков и чиновников, а также продолжить производство вина «Массандра» белорусскими виноделами.

Кроме этого, на полуострове планируется возвести 4 ледовых дворца и 1 президентскую резиденцию. В плане «Белорусский Крым 2021» есть также пункт, согласно которому жители полуострова смогут получить гражданство Республики Беларусь после присяги на верность белорусскому лидеру. Отказавшиеся от этого крымчане будут депортированы или направлены на исправление политических предпочтений в белорусские изоляторы.

«Война России и Украины и все их территориальные споры должны прекратиться. Хватит, наелись этим. Пора решать вопрос. Думаю, обе стороны не согласятся отдать полуостровок друг другу. Так пускай мы возьмём на себя этот Крым! Давайте договоримся о передаче в нашу юрисдикцию этого полуострова. Думаю, именно так и можно решить эту долгую кровавую войну братских народов», — высказался белорусский президент.

Лидеры Украины и России пока никак не прокомментировали предложение белорусского коллеги.

«Вот россияне покраснели и отнекиваются, хотя должны помнить, чей Смоленск. Отдадите Крым и мы про него вместе забудем», — добавил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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