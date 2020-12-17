 

Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе

17.12.2020, 17:36, Новости дня
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Американский актер Джордж Клуни в комментарии изданию Deadline заявил, что понимает мотивы, которые послужили поводом для оскорбительной критики со стороны его коллеги Тома Круза в адрес съемочной группы фильма “Миссия невыполнима 7”.

Клуни считает, что Круз вспылил, так как на нем лежит ответственность за съемки фильма, а также за здоровье и материальное положение сотрудников.

Клуни предположил, что если бы оказался на месте Круза, то реагировал бы на ситуацию иначе. При этом он обратил внимание на то, что не владеет полной информацией о произошедшем и подчеркнул, что гнев Круза мог быть вызван неоднократным нарушением правил со стороны персонала.

На этой неделе The Sun обнародовал аудиозапись разговора Круза с членами съемочной группы, во время которого он с использованием нецензурной лексики пригрозил им увольнением в случае, если они не будут соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

Когда об этом написали СМИ, актер снова в резкой форме поговорил с персоналом. По информации The Sun, после этого съемочную группу покинуло пять человек. 

Премьера фильма “Миссия невыполнима 7” запланирована на осень 2021 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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