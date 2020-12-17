 

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Украинская делегация подтвердила участие

17.12.2020, 17:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы проведут в гибридном формате 25 – 28 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В ассамблеи  заявили, что гибридный формат позволит делегатам принять участие как дистанционно, так и при личном присутствии.

Во время зимней сессии запланировано избрание генерального секретаря Ассамблеи и его заместителя, которое пройдет путем личного электронного голосования.

В рамках председательства Германии в ПАСЕ к парламентариям обратится глава МИД Германии Гайко Маас. Также запланировано выступление генерального секретаря Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В фокусе дебатов будут вопросы этических, правовых и практических процессов вакцинации от CIVID-19. Также ПАСЕ обсудит и проголосует резолюции о независимости судей в Польше и Молдове и относительно имплементации странами решений Европейского суда по правам человека.

В организации также добавили, что участники сессии обсудят вопросы, связанные с применением вакцин от коронавируса, деятельностью неправительственных организаций в странах – членах Совета Европы, а также проблему дискриминации лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Председатель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в  Facebook заявила, что украинские депутаты будут лично присутствовать на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

“Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ”, – заявила она.

В ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ 2021 года состоится в так называемом гибридном формате, напомнила Ясько.

“Человеческим языком это означает, что делегации, которые могут/хотят работать – едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн”, – подчеркнула она.

Председатель делегации добавила, что Украина “нуждается в сильном голосе” на международных площадках.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/164613822076274

В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

03.12 / Бренд Nissan презентует обновленный кроссовер Kicks для США

28.09 / Волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам

01.07 / Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов

04.07 / “Голый спуск”: снег заготовили заранее

21.07 / Задержаны предполагаемые сообщники луцкого террориста

15.12 / СМИ: Взлом госучреждений США «российскими хакерами» не замечали с весны

05.08 / Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

24.11 / В Донецкой области на шесть лет осудили женщину, которая за 400 тыс. грн пыталась продать своего ребенка

31.07 / В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска