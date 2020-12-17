 

ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода

17.12.2020, 17:36, Новости дня
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Совет Европейского союза 17 декабря официально утвердил решение продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Решение принято после того, как на заседании 10–11 декабря Евросовет оценил состояние выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

“Учитывая, что соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры Евросоюза единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России”, – говорится в сообщении.

Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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