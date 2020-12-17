 

“Агро Газ Трейдинг” назвал топ-5 покупателей произведенного на Одесском припортовом заводе карбамида

17.12.2020, 17:36, Новости дня
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Компания “Агро Газ Трейдинг”, которая является поставщиком газа на Одесский припортовый завод по давальческому договору, опубликовала отчет о 500 днях сотрудничества с заводом. За это время ОПЗ переработал более 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа, что позволило изготовить 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака, сказано в сообщении пресс-службы компании.

Крупнейшими покупателями карбамида стали Индия, Танзания, Турция, Мексика и Сенегал. На эти пять стран приходится свыше 80% экспорта карбамида производства ОПЗ. В целом более 90% продукции ОПЗ реализовывается на внешних рынках – от стран ЕС и Северной Америки до стран Азии и Африки.

“По итогам ноября 2020 года ООО “Агро Газ Трейдинг” вошло в топ-3 наибольших экспортеров удобрений из Украины по данным Украинского клуба аграрного бизнеса. Удельный вес АГТ в структуре поставок удобрений на внешние рынки из Украины составил 33%”, – сообщают в АГТ.

Сообщается, что сотрудничество с ОПЗ позволило ему получить механизм выплаты ранее накопленных долгов перед группой “Нафтогаз”. По состоянию на данный момент ОПЗ выплатил более 42,7 млн гривен долгов.

Действующий контракт о поставках давальческого сырья между ООО “Агро Газ Трейдинг” и АО “Одесский припортовый завод” рассчитан до конца 2020 года.

“Компания АГТ готова продолжать сотрудничество на взаимовыгодных условиях с ОПЗ после завершения 2020 года”, – говорится в сообщении “Агро Газ Трейдинг”.

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации. 

Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Global Advisory.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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