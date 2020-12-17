Министерство финансов США пострадало от хакерской атаки

17.12.2020, 17:30, Новости дня

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Недавно в сети появилась информация о масштабной хакерской атаке на компанию SolarWinds. Позже стало известно, что злоумышленники хотели проникнуть в компьютеры 18 тысяч клиентов данного предприятия. Однако реально удалось проникнуть в меньшее количество устройств.

Самое интересное, что среди пострадавших оказалось Министерство финансов Соединенных Штатов и американская Национальная администрация, ведающая вопросами телекоммуникаций и развития информатики.

Теоретически могли пострадать даже ФБР и Министерство обороны США. Ведь у компании SolarWinds налажены тесные деловые связи со многими правительственными ведомствами Америки. Среди причин, по которым хакеры сумели достичь своей цели, эксперты называют слабую защищенность многих корпоративных и государственных компьютерных систем.