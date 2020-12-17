 

Путин оценил значимость гимна на музыку Александрова

17.12.2020, 17:16, Новости дня
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Государственный гимн на музыку Александра Александрова остается объединяющим символом для страны, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с журналистами после большой пресс-конференции.

«Он и был таким, таким и остался. Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой никогда не должны выплескивать ребенка, мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени, мы должны брать самое лучшее и объединяющее. Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться?» – передает слова президента РИА «Новости».

Как отметил Путин, несмотря на политические изменения в стране и новый текст гимна, «ничего страшного» он не видит. «Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов», – добавил президент.

Официально гимн в СССР был принят в 1944 году. Авторами слов были поэты Сергей Михалков и журналист Габриэль Эль-Регистан, автор музыки – композитор Александр Александров. В 1977 Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста без упоминания Иосифа Сталина. После распада СССР гимном РФ стала мелодия Михаила Глинки без слов, но в 2000 году Путин предложил вернуться гимну музыку Александрова,а Сергей Михалков написал третью редакцию текста.

17 декабря глава государства выступил на ежегодной пресс-конференции в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.



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