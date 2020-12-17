 

Путин анонсировал выплаты семьям с детьми к Новому году – подробности

17.12.2020, 16:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский лидер отметил, что в этом году по всей стране были отменены детские новогодние мероприятия. По его словам, предстоящий праздник связан с ожиданиями, надеждами на будущее.

“Я посоветовался с правительством и мы договорились сделать детям подарок”, – объявил Владимир Путин. Все семьи с детьми до семи лет включительно получат на Новый год по пять тысяч рублей.

Ранее президент пообещал россиянам наладить систему социальных выплат в регионах: “Я поговорю с полпредами в регионах и губернаторами”. Путин также поблагодарил обратившихся к нему граждан за внимание к этой проблеме.

Отметим, что прошедшая пресс-конференция президента стала шестнадцатой по счету. Она продолжалась почти четыре с половиной часа. В этом году Путин отвечал на вопросы в удаленном режиме – из резиденции в Ново-Огарево.

На мероприятие было аккредитовано свыше 700 представителей российских и иностранных СМИ. Некоторые из них были размещены в Центре международной торговли в Москве.

В ходе мероприятия президент назвал главную проблему 2020 года – пандемию. Коронавирус оказал негативное влияние на экономику. При этом Путин отметил, что Россия справляется с COVID-19 лучше многих стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Шанс

17.12 / Мнение: Заклание

15.11 / Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают девятнадцатую годовщину отношений

05.11 / Названа причина необходимости закрывания крышки унитаза при смывании

13.09 / «Новичок» начнут продавать в «Пятёрочке»

01.12 / Мнение: “Вратарь галактики”

24.07 / Седокова раскрыла подробности помолвки с Тиммой

10.09 / Дмитрий Исхаков трогательно поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы

16.10 / Москвичей обяжут носить одежду из латекса до окончания пандемии коронавируса

08.12 / Раскрыта главная причина роста заболеваемости COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска