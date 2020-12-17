“Надеюсь, мы друг друга не утомили”: Путин о большой длительности пресс-конференции

17.12.2020, 16:54, Разное

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Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путин подошла к концу. Глава государства непрерывно общался с гражданами и журналистами на протяжении невероятных 4 часов и 29 минут.

“Надеюсь, мы друг друга не утомили”, – сказал Путин, комментируя необыкновенно долгое мероприятие.

Российский лидер поблагодарил всех участников пресс-конференции за работу и пожелал им всего самого доброго. Он также выразил надежду, что для всех, кто слушал вопросы и ответы, информация была интересной и полезной, сообщает RT.