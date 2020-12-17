Солистка группы «Дискотека Авария» Анна Хохлова впервые станет матерью

17.12.2020, 16:52, Разное

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Анна Хохлова опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок на фоне елки и поинтересовалась, все ли уже готовы к празднику. Однако поклонники обратили внимание не на нарядный декор, а на заметно округлившийся живот солистки группы «Дискотека Авария». 35-летняя артистка ненавязчиво призналась, что вскоре впервые станет матерью.

Ребенок для Анны Хохловой и ее супруга Дениса Румянцева, младшего жены на семь лет, долгожданный. Пара поженилась пять лет назад и только сейчас певица готовится познать радость материнства. В кадре артистка позирует в облегающем бордовом платье, в котором скрыть большой живот уже невозможно. Солистка «Дискотеки Аварии» получила множество комментариев с поздравлениями поклонников. Одной из первых Анну Хохлову поздравила коллега Юлианна Караулова.

Ранее знаменитость признавалась, что супруг часто устраивает ей романтические сюрпризы и балует подарками. Она полюбила праздники, ведь, когда просыпаешься утром и видишь букет цветов и завтрак, настроение совсем другое. От такого внимания Дениса Румянцева артистке всегда становится тепло на душе.