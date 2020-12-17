Накануне 55-летия Ирина Апексимова пожаловалась на проблемы в личной жизни

17.12.2020, 16:52, Разное

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В начале 2021 года актриса театра и кино Ирина Апексимова будет отмечать свой 55-летний юбилей. В интервью она призналась, что не счастлива в личной жизни, а мужчины даже бояться к ней подходить знакомиться.

Ирина Апексимова не любит говорить о своих личных переживаниях, но в этот раз сделала исключение. По словам артистки, в жизни противоположный пол постоянно ее разочаровывал, поэтому она одна. Несмотря на такой опыт, знаменитость верит, что где-то есть ее «идеальный мужчина». Актриса уверена, что он будет превосходить ее в уме, иронии и мудрости. Как отметила Ирина Апексимова, для нее самым «привлекательным органом» у мужчины является мозг. Вместе с тем она ощущает, что сильный пол ее побаивается, поэтому стесняется даже подойти и заговорить.

Своего возраста Ирина Апексимова на данный момент не стесняется. Хотя когда ей исполнилось 40 лет, артистка считала это «концом света». Однако спустя год она уже смеялась со своих собственных переживаний по этому поводу. По словам актрисы, «дороги назад не было», поэтому она поняла, что необходимо жить в свое удовольствие.

Замужем Ирина Апексимова была дважды, от актера Валерия Николаева у нее дочь Дарья. Звезда считает, что мужчин пугает ее независимый и сильный характер, поэтому не получается встретить достойного партнера.