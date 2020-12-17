Путин — про расследование об отравлении Навального

17.12.2020, 15:46, Разное

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«Если бы хотели, уж довели бы до конца».

Расследования о причастности сотрудников российских спецслужб к отравлению политика Алексея Навального являются легализацией материалов зарубежных спецслужб. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Все знаем. Значит, этот пациент пользуется поддержкой западных спецслужб, а это уже интересно. Значит, за ним действительно нужно приглядывать. […] Кому он нужен, если бы хотели, уж довели бы до конца», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что подобные расследования — не только про Навального, но и про его семью — это «вбросы» и «информационное противоборство». «Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!», — вспомнил президент.

Два дня назад издание The Insider опубликовало совместное расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».