“Страшно спугнуть это счастье”. Королева рассказала, что сплотило ее семью

17.12.2020, 16:42, Новости дня

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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева в интервью, которое 17 декабря опубликовано на сайте российского издания “Собеседник”, назвала карантин, вызванный пандемией коронавируса, самым позитивным моментом в жизни ее семьи в 2020 году.

“Мы оказались дома на долгое время. И для нас это были самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе. Наверное, лучшее время в моей жизни. Нам настолько хорошо всем вместе, что страшно спугнуть это счастье. Когда объявили о снятии ограничений, мы даже расстроились. Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения”, – рассказала певица.

Королева замужем за российским стриптизиром Тарзаном (Сергеем Глушко). Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.