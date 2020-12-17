Эксперты Роскачества рассказали об опасном приложении для определения номера

17.12.2020, 16:33, Новости дня

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Как сообщили в Роскачестве, за последнее время эксперты по кибербезопасности провели детальное изучение приложений для мобильных гаджетов, предназначенных для определения номеров телефонов. Специалисты напоминают, что такие программы должны защищать пользователей от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и госучреждений.

Однако среди этих приложений есть и небезопасные, говорят эксперты. Известно, что половина мошеннических колл-центров организованы прямо в местах лишения свободы. Поэтому злоумышленники пытаются создать им в помощь специальные приложения, которые под видом защиты будут атаковать устройства обычных граждан.

Вреди 80 протестированных приложений-определителей номеров, представленных в Google Play, найдены программные продукты с навязчивой рекламой. Каждое десятое делает запрос на право управлять вашими звонками. Однако одно из них («ЗвонокРадар») оказалось откровенно мошенническим. Из Google Play его уже удалили.