 

Amazon огласил о запуске нового облачного игрового сервиса для мобильных гаджетов

17.12.2020, 16:33, Новости дня
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Новый облачный игровой сервис Luna запущен специалистами глобального онлайн-ритейлера Amazon. Как пояснили разработчики, он станет интересным для владельцев электронных устройств, работающих на операционной системе Android.

Ранее была опубликована информация о том, что данный ресурс протестирован в работе с устройствами на Windows, iOS, macOS и Fire OS. На сегодня опробовать Luna могут владельцы смартфонов Samsung Galaxy, Google Pixel, а также седьмой линейки OnePlus.

По словам представителей Amazon, первыми пользователями нового сервиса станут граждане Соединенных Штатов. Для настройки Luna на своем смартфоне не нужно скачивать никаких приложений. Достаточно зайти в облако.



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