Похищение пришельцами вожатых из летнего лагеря для девочек Бафф Ледж

17.12.2020, 16:35, Разное

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В 1969 году НЛО похитил двух людей из летнего лагеря для девочек Бафф Ледж в штате Вермонт. Оба они ничего не помнили о том, что с ними случилось, но через несколько лет они прошли регрессивный гипноз, который показал реальную картину случившегося.

В 1960-х годах на берегу озера Шамплейн в американском штате Вермонт находился детский летний лагерь для девочек под названием Бафф-Ледж.

В период своего расцвета это было популярное место, которое привлекало множество детей и подростков, которые приезжали сюда, чтобы заняться всевозможными видами активного отдыха, такими как походы, рыбалка, катание на лодках, водных лыжах и верховой езде.

7 августа 1969 года двое "вожатых" лагеря, 16-летний парень по имени Майкл Лэпп и 19-летняя инструктор по водным лыжам Джанет Корнелл, наслаждались тишиной и покоем у лодочной пристани, наблюдая как солнце клонится к горизонту. Они только что проводили лагерную команду по плаванию на соревнования в соседнем лагере и на берегу кроме них никого не было.

В сумерках они заметили на небе очень яркую звёздочку и решили, что это Венера. Эта "звезда" висела неподвижно, была идеально круглой и очень яркой. Но вдруг она стала двигаться, приближаться и из круглой превратилась в дискообразную.

"Вау! Венера падает!", – успел выкрикнуть Майкл, прежде чем понял, что это явно не Венера и что объект устремился прямо к ним. Когда "блюдце" приблизилось, от него отделились три меньших огонька, после чего "блюдце" с большой скоростью улетело прочь. Огоньки же начали летать по небу, выполняя сальто, зигзаги и петли, совершая резкие остановки, крутые повороты и вертикальные подъемы

Майкл и Джанет с изумлением смотрели на это неожиданное вечернее "шоу", но их удивление быстро превратилось в страх, когда огоньки стали целеустремленно приближаться к ним.

Опустившись совсем низко, эти три огонька образовали ровный треугольник, после чего два огонька улетели с сильным резким звуком, словно "тысяча камертонов". Оставшийся объект еще немного полетал над людьми, а потом погрузился в озерную воду. Через несколько минут он вылетел обратно и теперь завис прямо перед перепуганными Майклом и Джанет.

Из огонька "выстрелил" очень яркий луч света, который "омыл" их тела почти как жидкость и создал странный рентгеновский эффект, потому что Майкл и Джанет могли видеть кости в своих руках. Они просвечивали в этом свете. После этого все резко погасло и наступила полная темнота.

Следующее, что помнили Майкл и Джанет это как они очнулись на том же причале, но было уже совсем темно, то есть прошло как минимум несколько часов. "Огонек" все еще висел в воздухе, но теперь очень высоко и отдалялся от них как движущаяся звезда.

Джанет находилась в состоянии, похожем на транс, но потом она пришла в себя и вместе с Майклом вернулась в лагерь. Там они обнаружили, что команда по плаванию уже вернулась обратно и оба решили ничего и никому не рассказывать о том, что они пережили.

До самого конце лагерной смены они не разговаривали друг с другом об этом инциденте и после разъехались по своим домам. Однако в последующие годы Майкла начали мучить мощные и яркие кошмарные сны, деталей которых он наутро уже не помнил, но он каждый раз просыпался от них в холодном поту и с колотящимся сердцем.

Потом ему удалось кое-что вспомнить, но это были лишь обрывочные образы, в которые мелькали странные лики каких-то существ. Майкл промучился еще несколько лет и в какой-то момент услышал про то, НЛО похищают людей. Он связал свой случай с этим и обратился за помощью к уфологу Уолтеру Уэббу.

Уэбб убедил Майкла согласиться на сеансы регрессивного гипноза и после нескольких сеансов Майкл вспомнил, что тогда на берегу озера яркий луч света поднял его и Джанет в воздух и затянул в НЛО. После этого НЛО поднялся очень высоко над Землей и оказался в околоатмосферном пространстве.

Через иллюминатор Майкл мог видеть на орбите огромный "материнский" корабль, к которому летел их НЛО. Далее Майкл увидел себя и Джанет внутри корабля, они лежали на столах в окружении странных существ.

"Все они были похожи на детей, у них были большие глаза, рот без губ, тонкой ниточкой, без ушей и лишь с двумя маленькими дырочками вместо носа. У них была зеленоватая кожа, а на руках всего по три пальца, которыми они ловко управлялись с медицинскими приборами".

Лежа на соседнем столе, Майкл видел как эти существа царапали кожу Джанет, тянули ее за волосы, щипали, светили чем-то в глаза и забирали кровь. Все это время пришельцы посылали телепатические сигналы о том, что они не собираются причинять им вреда.

После общения с Майклом Уэбб решился найти Джанет и также уговорил ее пройти сеансы регрессивного гипноза. Джанет согласилась, хотя, в отличие от Майкла, кошмары ее не мучили. Во время гипноза она вспомнила детали, почти в точности похожие на то, что описывал Майкл.

Затем Уэбб приехал в Бафф Ледж и далее опросил тех людей, которые в то время находились в лагере или жили рядом с ним. Выяснилось, что вечером 7 августа 1969 года, в момент, когда НЛО похитил Майкла и Дженет, эти люди видели над озером яркие летающие огни.

Дальше было больше. Опрашивая людей, которые в тот сезон отдыхали в Бафф Ледж, Уэбб выяснил, что некоторые из них тоже испытали нечто схожее с тем, что произошло с Майклом и Джанет, то есть их тоже похищали.

Все это убедило Уэбба, что Майкл и Джанет ничего не выдумали, а все это произошло в самом деле.

Этот случай в Бафф Ледж был описан в книге Уолтера Уэбба и, хотя его книга давно не переиздавалась, о нем до сих пор дискутируют многие американские уфологи.

И все чаще они задаются вопросом о том, сколько на самом деле людей похищаются из таких летних лагерей каждый год, которые обычно находятся вдали от крупных городов и потому шанс, что все это останется незамеченным, очень велик.