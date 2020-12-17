Путин объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей на ребенка до семи лет

17.12.2020, 16:23, Новости дня

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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет.

Путин отметил, что недавно волонтеры говорили ему, что у них есть различные идеи по поддержке детей перед Новым годом. Отмечалось, что в этом году из-за ограничений на фоне коронавируса были отменены «елки», мероприятия в театрах и детских студиях, а праздник «необычный, связан с ожиданиями, надеждами на будущее».

Глава государства сказал, что перед пресс-конференцией посоветовался с правительством и администрацией президента, было принято решение, что государство «сделает детям подарок»: всем семьям, где есть дети до семи лет, будут дополнительно выплачено по 5 тыс. рублей (на каждого ребенка до семи лет).

Ранее в ходе конференции Владимир Путин затрагивал вопрос выплат семьям с детьми.

Напомним, в ходе Послания президента Федеральному Собранию в начале 2020 года Путин сообщил о новых мерах поддержки российских семей. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в РФ действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей. Повышенное внимание государство уделило семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Президент объявил о трехмесячных выплатах всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до 3-х лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили все семьи с детьми в возрасте от 3-х до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также Путин сообщил о досрочном запуске программы выплат малообеспеченным семьям на детей от 3-х до 7 лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет до 6,7 тыс. рублей.

17 декабря глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.