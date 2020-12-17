Путин озвучил главный тост в своей семье

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17.12.2020, 16:23, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился тостом, который он всегда произносит в Новый год.

«Что касается тостов, то в этой связи у меня, как у любого человека, на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков, оно было умерено. А количество тостов – это неважно. Конечно мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семь, друзей, коллег», – отметил президент.

«Но у меня в моей семье главным тостом всегда является один – за Россию!» – поделился Путин.

Журналист, задавший вопрос напомнил, что Путин когда-то рассказал, что в своей работе он «собирает эмоции», и попросил рассказать, каких эмоций было больше за последние годы и в 2020 году.

«Каждый год много сложностей, которые приходится преодолевать. И каждый приносит нам радости семейные, общенациональные и достижения, которыми мы можем гордиться. (…) Год был сложный тяжелый. Но я подумал, а что не было сложностей», – ответил Путин.



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