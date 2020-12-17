 

Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Петров и другие в трейлере фильма “Рашн Юг”

17.12.2020, 15:08, Разное
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В сети появился трейлер фильма кинокомпаний “Водород”, “Арт Пикчерс Студия”, “НМГ студия”, а также телеканала СТС под названием “Рашн Юг”. Главные роли в комедии сыграли Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Метелкин, а “особая” роль досталась Александру Петрову. Режиссером проекта выступил Антон Федотов.

Риналь Мухаметов и Стася МилославскаяСемен ТрескуновАнтон ФедотовПо сюжету красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море (Стася Милославская), как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский (Александр Метелкин), самоуверенный моряк (Риналь Мухаметов) и простодушный студент из Воронежа (Семен Трескунов) одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы все время подсказывает ей разное.

Риналь МухаметовРиналь Мухаметов и Стася МилославскаяАлександр МетелкинСтася Милославская, Дарья Фекленко и Александр РобакЖора Крыжовников и Александр Робак



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