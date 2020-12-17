“Колоссальное потепление”: В Гидрометцентре предсказали небывалое сокращение зимы в России

17.12.2020, 16:02, Разное

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Научный руководитель Гидрометцентра в России Роман Вильфанд считает, что продолжительность времен года в стране может существенно измениться. Зима станет короче и теплее, а весна будет приходить раньше на целую неделю.

Вильфанд обратил внимание, что число дней с отрицательной температурой воздуха сокращается от года к году. За прошедшие 30 лет январь стал теплее, в среднем – на два градуса, что специалист считает “колоссальным потеплением”, которое стало рекордным за всю историю наблюдений, сообщает телеканал “360”.