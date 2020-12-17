Названы продукты, которыми нельзя закусывать шампанское

17.12.2020, 16:00, Разное

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какими продуктами нельзя закусывать шампанское. По его словам, правильно подобранная для новогоднего стола еда способна защитить человека от обострения заболеваний ЖКТ. К тому же она замедлит наступление алкогольного опьянения.

Рекомендуется употреблять вместе с шампанским нежирную птицу, рыбу, сыр, фрукты и овощи. К тому же эти продукты можно есть ночью, поскольку они легко усваиваются и не приводят к набору лишних килограммов. Категорически нельзя употреблять блюда с майонезом и сливочным маслом. Спиртные напитки отрицательно сказываются на работе поджелудочной железы, как и жирные продукты. Все вместе это может вызывать тяжесть, тошноту, вздутие живота, обострение панкреатита.

Не лучшей закуской для шампанского является и мясо. В особенности нежелательно есть жирную свинину. В игристом вине обычно много сахара, а белок в сочетании с ним способен вызвать обострение болезней ЖКТ.

Несовместимыми с шампанским оказались сладости. Все дело в том, что они способны поднять уровень сахара в крови. В результате человек быстро захочет спать, повысится риск нарушения обмена инсулина.