 

Стас Костюшкин рассказал, что помешало отношениям с Наталией Орейро

17.12.2020, 16:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стас Костюшкин опубликовал в Instagram интригующие фотографии, на которых он якобы запечатлен с Наталией Орейро. Певец также рассказал, что помешало их отношениям с латиноамериканской артисткой.
Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Стас Костюшкин является активным пользователем соцсетей. На страницах своих профилей певец делится с поклонниками подробностями личной жизни и творческой деятельности. В этот раз популярный исполнитель обнародовал интересные изображения с уругвайской актрисой и певицей Наталией Орейро. На двух снимках рядом с ней запечатлен мужчина, очень похожий внешне на Стаса Костюшкина. Причем одна из фотографий выглядит так, будто звёзды обнялись. Публикацию сопровождает надпись, якобы российский певец ушел от жены к латиноамериканской диве. Впрочем, в комментариях исполнитель рассказал, что их отношения не сложились из-за его недостаточного капитала.

Подоплекой подобного поста в микроблоге Костюшкина стали сообщения в российских СМИ и интернете о будто бы имевшем место романе между ним и Наталией Орейро. В кадре разошедшихся по Сети фото звезда «Дикого ангела» действительно находится в сопровождении человека, имеющего большое сходство с экс-участником дуэта «Чай вдвоем». Пара держится за руки и улыбается, что и привело к ажиотажу. Скриншот одной из публикаций слуха об уходе Костюшкина из семьи к уругвайской красавице певец в шутку разместил в своем Instagram.

Кто же на самом деле изображен вместе с «Диким ангелом», так пока и осталось загадкой. Фолловеры аккаунта исполнителя оценили чувство юмора кумира, за короткий промежуток времени под постом появилось множество комментариев и отметок «Нравится!». При этом поверивших в правдивость рассказов о реальном романе с Орейро оказалось не так уж и много. Как заметили поклонники Костюшкина, у него шире улыбка и более стройная фигура, чем у спутника актрисы. Что же до отсутствия денег для отношений с зарубежной звездой, то некоторые комментаторы, как отмечает «Слово и дело», предложили даже скинуться и помочь любимому артисту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В Великобритании возобновились клинические испытания оксфордской вакцины от COVID-19

22.09 / Меган Маркл уволила своего знаменитого адвоката и наняла его “врага”

23.07 / Мнение: Светлана Тихановская будущий президент?

31.07 / Женщине после насморка отрезали распухший в три раза нос

26.09 / Экономист Чирков связал рост доллара с числом заразившихся коронавирусом

18.11 / Мнение: Вам, психоаналитики!

08.08 / Мнение: Перчатки или жизнь?

03.07 / Мнение: Выдают наглую ересь за правду

05.08 / Мнение: Что же взорвалось в Бейруте и сравнимо ли это с Хиросимой

23.09 / Собчак раскритиковала Бузову за фото неузнаваемого Петрова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска