Стас Костюшкин рассказал, что помешало отношениям с Наталией Орейро

17.12.2020, 16:00, Разное

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Стас Костюшкин опубликовал в Instagram интригующие фотографии, на которых он якобы запечатлен с Наталией Орейро. Певец также рассказал, что помешало их отношениям с латиноамериканской артисткой.

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Стас Костюшкин является активным пользователем соцсетей. На страницах своих профилей певец делится с поклонниками подробностями личной жизни и творческой деятельности. В этот раз популярный исполнитель обнародовал интересные изображения с уругвайской актрисой и певицей Наталией Орейро. На двух снимках рядом с ней запечатлен мужчина, очень похожий внешне на Стаса Костюшкина. Причем одна из фотографий выглядит так, будто звёзды обнялись. Публикацию сопровождает надпись, якобы российский певец ушел от жены к латиноамериканской диве. Впрочем, в комментариях исполнитель рассказал, что их отношения не сложились из-за его недостаточного капитала.

Подоплекой подобного поста в микроблоге Костюшкина стали сообщения в российских СМИ и интернете о будто бы имевшем место романе между ним и Наталией Орейро. В кадре разошедшихся по Сети фото звезда «Дикого ангела» действительно находится в сопровождении человека, имеющего большое сходство с экс-участником дуэта «Чай вдвоем». Пара держится за руки и улыбается, что и привело к ажиотажу. Скриншот одной из публикаций слуха об уходе Костюшкина из семьи к уругвайской красавице певец в шутку разместил в своем Instagram.

Кто же на самом деле изображен вместе с «Диким ангелом», так пока и осталось загадкой. Фолловеры аккаунта исполнителя оценили чувство юмора кумира, за короткий промежуток времени под постом появилось множество комментариев и отметок «Нравится!». При этом поверивших в правдивость рассказов о реальном романе с Орейро оказалось не так уж и много. Как заметили поклонники Костюшкина, у него шире улыбка и более стройная фигура, чем у спутника актрисы. Что же до отсутствия денег для отношений с зарубежной звездой, то некоторые комментаторы, как отмечает «Слово и дело», предложили даже скинуться и помочь любимому артисту.