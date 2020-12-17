“Кадр декабря”: Фанатов восхитил снимок поцелуя Петрова и Милославской

17.12.2020, 16:00, Разное

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Фанаты назвали снимок поцелуя актеров Александра Петрова и Стаси Милославской «кадром декабря». Популярный артист публично поздравил свою возлюбленную с получением премии «Событие года-2020».

Церемония вручения премии состоялась в Москве. Стасю Милославскую назвали лучшей в номинации «Прорыв года». На торжественное мероприятие молодая актриса пришла в сопровождении своего избранника Александра Петрова. Он трогательно поцеловал возлюбленную на глазах у журналистов. Также актер поделился кадрами с премии на своей странице в социальной сети Instagram.

Стася Милославская снялась в драме «Стрельцов», режиссером которой стал Алексей Учитель. Ей досталась роль супруги главного персонажа. Александр Петров гордится своей избранницей. К слову, на красной дорожке Милославская появилась в эффектном черном платье и серебристых туфлях. Стилисты собрали ее волосы в пучок, а образ был дополнен неброским макияжем.

Фанаты назвали пару одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Они пожелали артистам огромной любви и творческих успехов, пишет портал iReactor.