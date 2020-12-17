 

“Кадр декабря”: Фанатов восхитил снимок поцелуя Петрова и Милославской

17.12.2020, 16:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фанаты назвали снимок поцелуя актеров Александра Петрова и Стаси Милославской «кадром декабря». Популярный артист публично поздравил свою возлюбленную с получением премии «Событие года-2020».
Церемония вручения премии состоялась в Москве. Стасю Милославскую назвали лучшей в номинации «Прорыв года». На торжественное мероприятие молодая актриса пришла в сопровождении своего избранника Александра Петрова. Он трогательно поцеловал возлюбленную на глазах у журналистов. Также актер поделился кадрами с премии на своей странице в социальной сети Instagram.

Стася Милославская снялась в драме «Стрельцов», режиссером которой стал Алексей Учитель. Ей досталась роль супруги главного персонажа. Александр Петров гордится своей избранницей. К слову, на красной дорожке Милославская появилась в эффектном черном платье и серебристых туфлях. Стилисты собрали ее волосы в пучок, а образ был дополнен неброским макияжем.

Фанаты назвали пару одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Они пожелали артистам огромной любви и творческих успехов, пишет портал iReactor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Онищенко объяснил, почему россиян не должна беспокоить вспышка бубонной чумы

22.10 / Остров проклятых

17.07 / Валерия резко ответила высмеявшей ее подписчице

30.11 / Диетологи рассказали, можно ли ежедневно употреблять яйца

20.08 / Мнение: Токсичное отравление

07.10 / Представлен смартфон Teracube 2e с корпусом из биоразлагаемых материалов

23.09 / Мнение: Контроль над дофамином, польза от масок и антипрививочная пропаганда в США

10.11 / Одичавшая аристократка с Пиренейских гор

30.11 / Мнение: Почему в России все так любят лезть в чужую жизнь?

17.10 / Украинские поклонники раскритиковали Галкина за пародирование Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска