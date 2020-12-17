 

Лаврову в Сараево подарили украинскую икону, посольство Украины направило ноту

17.12.2020, 15:50, Новости дня
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Главе МИД России Сергею Лаврову во время визита в Боснию и Герцеговину, который состоялся 14-15 декабря, председатель президиума страны Милорад Додик подарил 300-летнюю икону, найденную в Луганске. Об этом сообщило издание InfoBijeljina.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство страны с требованием выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране. Об этом пишет “Радіо Свобода”.

Судя по фотографиям, обнародованным боснийскими СМИ, на обороте иконы стоит печать с надписью “Нарком образования УССР”.

Фото: InfoBijeljina

15 декабря два из трех членов высшего органа исполнительной власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым во время его визита. Местный телеканал Federalna.ba сообщил, что причиной бойкота стали высказывания Лаврова о поддержке резолюции о военном нейтралитете, принятой парламентом Республики Сербской (этнитета в составе Боснии и Герцеговины).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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