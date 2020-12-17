“Миссия невыполнима 7”. После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ

17.12.2020, 15:50, Новости дня

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Съемочную группу фильма “Миссия невыполнима 7” на этой неделе покинули пять человек, сообщает 17 декабря таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, люди заявили о решении уволиться после того, как американский актер и продюсер фильма Том Круз повторно отчитал участников съемочной группы. На этот раз, пишет таблоид, поводом для гневных высказываний актера послужило то, что его предыдущий разговор был записан и передан СМИ.

При этом инсайдер подчеркнул, что Круз действительно приложил немало усилий для того, чтобы организовать съемки во время пандемии и сейчас расстроен тем, что коллеги не воспринимают ситуацию всерьез.

На этой неделе The Sun обнародовал аудиозапись разговора Круза с членами съемочной группы, во время которого он с использованием нецензурной лексики пригрозил им увольнением в случае, если они будут не соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире кориронавирус подтвержден у 74,35 млн человек, 1,65 млн заболевших умерли.

Премьера фильма “Миссия невыполнима 7” запланирована на осень 2021 года.