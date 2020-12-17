 

Король Швеции признал несостоятельность национальной стратегии борьбы с COVID-19

17.12.2020, 15:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Швеции не удалось спасти жизни людей во время пандемии коронавируса, а национальна стратегия борьбы с COVID-19 потерпела неудачу, сообщил король Швеции Карл XVI Густав.

«Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Это то, от чего страдаем все мы. Думаю обо всех, которые не смогли попрощаться с умершими членами семьи. Это тяжелый и травмирующий опыт – не иметь возможности тепло попрощаться», – цитирует короля шведский телеканал SVT.

«В последнее время вероятность инфицирования очевиднее, она все ближе и ближе», – ответил монарх на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина.

Доля шведов, которые уверены в правильности национальной стратегии по борьбе с распространением коронавируса, упала в ноябре до 42%.

С начала пандемии в королевстве СOVID-19 заболели 349 тыс. человек, было зафиксировано 7802 летальных случая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / “С тобой уйдет целая эпоха”. Пасынок Кернеса посвятил ему прощальный пост

23.07 / Захватчик заложника в Полтаве выехал в Киев проселочными дорогами

13.09 / Врио губернатора Камчатки набирает 79,38% голосов на выборах главы региона

04.07 / Independent – Меркель развеяла упреки в лицемерии, появившись на публике в маске

19.07 / Лидеры ЕС продолжают переговоры о восстановлении экономики и бюджете

07.09 / Съел сурка и умер. Число жертв бубонной чумы в Монголии выросло до трех

11.11 / Большинство американцев признали победу Байдена на выборах

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

02.07 / Стало известно о скором прекращении выпуска самолетов Boeing 747

18.09 / ЕС испугался дефицита вакцин от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска