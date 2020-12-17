Путин обратился к Западу словами Кота Леопольда

17.12.2020, 15:48, Новости дня

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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции призвал страны Запада «жить дружно».

«Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами –да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», – сказал Путин в ответ на вопрос журналиста «Би-Би-Си».

Он указал, что РФ была вынуждена ответить созданием новых видов оружия на появившиеся после распада СССР новые угрозы.

«Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют (…) угрозы», – отметил он.

По его словам, в РФ в свое время «услышали» заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. В действительности же Североатлантический альянс пережил две волны расширения, в результате которых «военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам».

Кроме того, Путин напомнил, что именно США, а не Россия, вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности и Договора по открытому небу: «Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать-то в этой связи? Оставить все как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы будем такой возможности лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать».

Существует и «угроза прекращения Договора о СНВ», в таком случае «вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений, вообще ничего не останется».

«Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше. Мы понимаем, что у РФ возникли виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто вообще никак на этот счет не разговаривает», – указал российский лидер.

По его словам, есть и другие вопросы, которые вызывают озабоченность России, в частности, возможность прекращения договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Ребята, давайте жить дружно», – заключил Путин словами мультипликационного персонажа Кота Леопольда.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.