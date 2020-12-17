 

Путин: Положительный контент заслуживает большей господдержки

17.12.2020, 15:48, Новости дня
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Президент Владимир Путин призвал оказывать отечественной анимации государственную поддержку, так как положительный контент заслуживает больше внимания.

Журналист в ходе пресс-конференции привела в пример мультсериалы «Смешарики» и «Маша и медведь», о которых за границей говорят, что это «заказ Кремля».  Она поинтересовалась, как сделать так, чтобы проекты по продвижению русского языка и культуры были такими же заметными и успешными.

«То, о чем вы упомянули, это анимация, которая так себя ярко проявила. Это все сделано на фундаментальных основах талантливыми людьми. Но здесь поддержка со стороны государства явно востребована и абсолютно недостаточна. Да мы гордимся и радуемся за творческие коллективы, которые создали такие яркие образы, запоминающиеся и пользующиеся такой популярностью в мире. Но в целом, анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес структур», – подчеркнул Путин.

По словам президента, анимация важна, так как на ней вырастают новые поколения. «Все, что связано с положительным контентом, оно заслуживает больше поддержки со стороны государства», – подчеркнул Путин. Он отметил, что обсуждал с коллегами вопросы, касающиеся «Союбзмультфильм». «Надо этим заниматься более основательно».

«Образование, культура, вообще гуманитарные связи – они самые универсальные инструменты сотрудничества в мире. И они, конечно, неподвластны никаким ограничениям и санкциям. И кто будет пытаться вводить какие-то санкции – это будет контрпродуктивно, прежде всего, для инициаторов подобных мероприятий. Здесь есть некоторые вещи, которые являются фундаментальными – это культура народов Российский Федерации», – добавил Путин.

Он отметил, что классическая музыка, балет, театральное искусство пользуются поддержкой государства. По словам Путина, такого количества театров с господдержкой, как в России, нет нигде в мире.



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